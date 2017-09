Europese scanners meten zwaartekrachtgolf van twee zwarte gaten

De eerste drie golven werden in 2015 en 2016 ontdekt door Amerikaanse scanners. Die hebben het signaal van vorige maand eveneens opgepikt, maar voor het eerst is het ook gemeten door een speciale detector in Europa, de Virgo in de buurt van het Italiaanse Pisa.

Ook het Amsterdamse instituut Nikhef doet mee aan dat onderzoek. Aan de Virgo is jarenlang gewerkt om de scanner te verbeteren. Sinds 1 augustus is hij weer in bedrijf. Binnen twee weken was het dus al raak.

De nieuwe zwaartekrachtgolf ontstond doordat twee zwarte gaten op 1,8 miljard lichtjaar afstand van de aarde samengingen. Het ene zwarte gat was 31 keer zo zwaar als onze zon, het andere 25 keer. Samen vormden ze een nieuw zwart gat. Dat was 53 keer zo zwaar als onze zon. De fusie slingerde enorme massa's aan energie weg door het heelal.

Ruimtetijd

Albert Einstein opperde honderd jaar geleden dat het heelal bestaat uit ruimte en tijd. Die vormden volgens hem één geheel, dat hij ruimtetijd noemde. Bij een grote gebeurtenis kan ruimtetijd trillen, als de rimpels in een vijver wanneer iemand er een steen in gooit.

Het gelijk van Einstein is pas nu te bewijzen, met extreem gevoelige detectoren. Daarin schijnen laserstralen door kilometerslange armen. Als een zwaartekrachtgolf langs de aarde trekt, verschuift de straal een miljoenste van een miljoenste van een miljoenste van een meter.

De Amerikanen Kip Thorne en Rainer Weiss zijn de drijvende krachten achter de detectoren. Zij worden daarom ook genoemd voor de Nobelprijs voor de Natuurkunde dit jaar. De winnaars daarvan worden waarschijnlijk volgende week dinsdag bekendgemaakt.