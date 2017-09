Dit wordt het nieuws: Robben met Bayern tegen PSG, apothekers voor rechter

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Bayern op bezoek bij PSG

In de groepsfase Champions League staan woensdag acht duels op het programma. De belangrijkste wedstrijd is Paris Saint-Germain - Bayern München, dat om 20.45 uur begint. Dit duel is live op NU.nl te zien. Bas Dost ontvangt met zijn Sporting Lissabon het FC Barcelona van Lionel Messi. Atletico Madrid ontvangt de Engelse Landskampioen Chelsea.

Declaratiefraude apothekers Limburg

De Maastrichtse apothekers Jef P. (76) en diens zoon Jaap P. (45) worden verdacht van een fraude met declaraties ter hoogte van ruim 17 miljoen euro. Ook hun 40 vestigingen tellende organisatie Verenigde Apotheken Limburg (VAL) staat terecht. Er zou door de apothekers bij de grote zorgverzekeraars VGZ, CZ en Zilveren Kruis andere medicijnen zijn gedeclareerd dan ze aan de patienten/klanten hadden verstrekt. Dat speelde van januari 2013 tot en met mei 2016. Justitie zou inmiddels beslag hebben gelegd op huizen in Maastricht, Vaals en Meerssen, en ook op een of meer stukken land van vader Jef P.

Verschoven uitspraak Hof over lot oud-premier Thailand

Oud-premier van Thailand Yingluck Shinawatra staat terecht in een zaak rond een subsidieprogramma voor rijstboeren. Dat werd omgeven door corruptie. Volgens de aanklagers zag Shinawatra dat door de vingers en zijn er miljoenen euro's verdwenen. De oud-premier ontkent dat stellig en beschuldigt de huidige militaire machthebbers van een heksenjacht. Ze riskeert een gevangenisstraf tot tien jaar.

En verder:

- wordt er een persconferentie gehouden door de Verenigde Naties over de crisis in de Centraal Afrikaanse Republiek. De CAR behoort tot de armste landen ter wereld. Sinds 2013 is er een burgeroorlog tussen het christelijke Anti-Balaka en de islamitische rebellenbeweging Seleka.

TV-Tip: Arie en de kleine mensen

21.35-22.30 op Net5: Een groter contrast bestaat bijna niet. In Arie en de kleine mensen volgt de bijna 2 meter lange presentator een half jaar lang elf mensen met een groeistoornis, allemaal met een grote droom. Zo onthult ontwerpster Denise (1.29 meter) een product dat het leven van kleine mensen een stuk makkelijker moet maken.

Weer:

Woensdag begint de dag veelal grijs en nevelig. In de loop van de dag breekt vanuit het zuidoosten de zon op veel plaatsen door. Met in de middag 19 tot 21 graden is het vrij aangenaam voor de tijd van het jaar. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Vanaf donderdag neemt de regenkans toe. In de middag is het nog warm, in het weekend wordt het frisser.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg