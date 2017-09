'Meerderheid van Koerden stemt voor onafhankelijkheid'

De kiescommissie in Erbil schat op basis van de eerste stemmentellingen dat meer dan 90 procent van de kiezers heeft gekozen voor onafhankelijkheid.

De commissie maakte maandagavond bekend dat de opkomst volgens voorlopige cijfers 72 procent bedroeg. De definitieve uitslag van de niet-bindende volksraadpleging wordt naar verwachting binnen enkele dagen onthuld, maar veel inwoners van Erbil gingen na de stembusgang alvast de straat op om te feesten.

Als de kiezers inderdaad het ja-kamp aan een meerderheid helpen, willen de Iraakse Koerden gaan onderhandelen met centrale regering in Bagdad. Die heeft het referendum over de afscheiding van de Koerdische gebieden al ongrondwettelijk verklaard. Ook buurlanden Turkije en Iran, die eveneens veel Koerdische inwoners hebben, zijn fel tegen een onafhankelijk Koerdistan.

Ook onder Koerdische minderheden in landen zoals Turkije, Iran en Syrië is de roep om een onafhankelijke staat al decennia een probleem voor nationale regeringen. Daarom vrezen zij dat het Koerdische referendum in Irak een gevaarlijk precedent schept. Turkije heeft op voorhand aangegeven de uitkomst niet te zullen erkennen.

Etnische minderheid

De Iraakse Koerden streven al sinds de val van het Ottomaanse Rijk, na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), naar de vestiging van een eigen staat. Zij zijn de grootste etnische minderheid in de regio.

Koerdistan, het traditionele leefgebied van het volk dat zo'n dertig miljoen mensen telt, strekt zich uit van Turkije in het westen, tot de Kaukasus in het noorden en westelijk Iran in het oosten.

Koerden vormen tussen de 15 en 20 procent van de bevolking van Irak. Ze werden decennia met geweld onderdrukt.