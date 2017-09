Dit wordt het nieuws: Feyenoord tegen Napoli, uitspraak treinongeluk Dalfsen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Feyenoord uit tegen Napoli

Feyenoord speelt uit tegen Napoli zijn tweede groepswedstrijd in de Champions League. Na de 0-4 thuisnederlaag tegen Manchester City staan de Rotterdammers opnieuw voor een zware opgave, want de club uit Napels is in bloedvorm en heeft nog geen punt verspeeld in de Italiaanse competitie. Met twee Eredivisienederlagen op rij is Feyenoord juist aan het kwakkelen. Bovendien mist trainer Giovanni van Bronckhorst ervaren krachten Eric Botteghin en Nicolai Jörgensen door blessures. De wedstrijd in Stadio San Paolo begint om 20.45 uur en wordt live uitgezonden op NU.nl.

Eerste zorgpremie 2018 bekend

Zorgverzekeraar DSW maakt als eerste de zorgpremie voor 2018 bekend. Andere verzekeraars maken hun premies pas later dit jaar bekend. Het kabinet liet op Prinsjesdag weten te verwachten dat de maandelijkse premie voor een basisverzekering volgend jaar ongeveer 6 euro hoger zal zijn dan dit jaar. Terwijl het demissionaire kabinet het eigen risico wil verhogen van 385 naar 400 euro, zien de formerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat niet zitten. DSW heeft al aangekondigd het eigen risico in 2018 in ieder geval niet te gaan verhogen.

Uitspraak na treinongeluk Dalfsen

De rechtbank doet uitspraak tegen de veroorzaker van het treinongeluk in Dalfsen. Tegen de chauffeur van de hoogwerker die vorig jaar bij Dalfsen een trein liet ontsporen, is een taakstraf van 240 uur geëist. Door het ongeval kwam de 49-jarige machinist om het leven en raakten twee passagiers gewond.

En verder:

- Vanaf woensdag gaan 160.000 kinderen langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen, maar dinsdag vindt al de aftrap plaats. Linda de Mol bestelt daarbij dinsdag het eerste velletje postzegels.

- Dinsdag is het de Internationale VN-dag voor het afschaffen van kernwapens.

- Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is in Brussel om met zijn Europese collega's te praten over de Fipronil-crisis.

TV-Tip: House Rules NL

20.30-21.35 uur - NPO 2: Twee jaar lang hypotheekvrij wonen, dáár hebben de vijf koppels uit House Rules wel oren naar. En dus gaan zij elkaar en elkaars huis te lijf met sloophamer, tegel­snijder en lak­roller. Dat zo’n amateurverbouwing niet zonder risico’s is, bleek begin deze maand, toen de bovenverdieping van deelnemer Paulien bijna volledig afbrandde.

Weer:

Het is dinsdag min of meer hetzelfde weer als maandag. De dag begint bewolkt en na een tijdje kan de zon her en der doorbreken. Met name in het oosten kan er daarnaast ook nog wel een bui ontstaan. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 19 graden in het zuiden. De wind blijft vrij zwak uit oostelijke of noordoostelijke richting.

