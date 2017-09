Groep Nederlandse toeristen overvallen in Zuid-Afrika

Ze waren op weg van het vliegveld naar het hotel toen de bus werd klemgereden door een auto met een blauw zwaailicht op het dak.

Er zijn vijf gewapende overvallers de bus in gegaan'', aldus een woordvoerder van de ANWB, waar Fox onder valt. ''Veel mensen zijn kostbaarheden kwijtgeraakt en ook alle bagage is meegenomen. De buschauffeur had ergens nog een andere telefoon liggen waarmee hij uiteindelijk hulp heeft kunnen inschakelen.''

De reizigers zijn daarna opgevangen in het hotel. Een aantal inzittenden van de bus had ook klappen gekregen. Ze zijn door een arts onderzocht. ''De reizigers zijn behoorlijk in de war en hebben weinig spullen'', aldus de zegsman van de ANWB. Alle 36 Nederlanders willen terug naar huis.

Drie van de reizigers moeten nog wachten op een tijdelijk reisdocument, want bij de overval is hun paspoort gestolen. ''Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken proberen we dat zo snel mogelijk te regelen'', zegt de ANWB-woordvoerder.