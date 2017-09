Meer dan 34.000 Balinezen slaan op vlucht voor vulkaan

Volgens het Indonesische rampenbureau is het aantal mensen dat de omgeving van de vulkaan Agung heeft verlaten sinds afgelopen vrijdag verdriedubbeld. Het stijgende aantal aardschokken en de rookontwikkeling in de krater hebben velen ervan overtuigd dat een uitbarsting dichtbij is, meldt AFP. Agung rommelt al sinds augustus.

"Het evacuatieproces loopt en we verwachten dat het aantal geëvacueerden blijft stijgen", zei een woordvoerder van het bureau zondag.

Het Indonesische Centrum voor Vulkanologie en Geologische Gevarenvermindering liet weten dat de frequentie van de aardschokken in het gebied de laatste dagen is afgenomen, maar dat de schokken wel in kracht zijn toegenomen.

Toeristenbestemming

De vulkaan ligt op ongeveer 75 kilometer afstand van de populaire toeristenbestemming Kuta. Als Agung uitbarst, is dat voor het eerst sinds 1963.

Vrijdag riepen de autoriteiten het hoogste alarmniveau af en raadde mensen aan minstens negen kilometer van de vulkaankrater vandaan te blijven.

Het internationale vliegveld in de hoofdstad van Bali, Denpasar, houdt rekening met sluiting, maar er waren zondagochtend nog geen vluchten vertraagd of geannuleerd.