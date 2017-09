Turks parlement keurt verlenging militaire inzet in Syrië en Irak goed

De Turkse regering liet eerder op zaterdag weten veiligheids-, politieke en economische maatregelen te zullen nemen in reactie op het Koerdische referendum. Een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan omschreef de stembusgang als een "verschrikkelijke vergissing, die zal leiden tot nieuwe crises in de regio".

Minister van Defensie Nurettin Canikli sloot zich daarbij aan en benadrukte in een toespraak voorafgaand aan de parlementaire stemming dat de etnische en religieuze relaties in het gebied zeer breekbaar zijn.

"Het verwijderen van slechts één baksteen uit een gebouw dat is gefundeerd op heel gevoelige en fragiele balansen, zal de zaden zaaien voor nieuwe haat, vijandigheid en gevechten", aldus Canikli.

Een regeringsdelegatie van de Koerdische Autonome Regio in Irak is op weg naar Bagdad om het geplande referendum te bespreken. Ondanks de Turkse en Iraakse druk zal de stembusgang hoe dan ook maandag plaatsvinden, meldde een Koerdische topadviseur zaterdagochtend.

Maatregelen

Economische middelen om de Koerden in Irak onder druk te zetten zijn voorhanden voor Turkije: het land is de belangrijkste doorvoerlocatie voor olie-export uit de Koerdische Autonome Regio en vormt zo al jaren de voornaamste verbinding tussen Noord-Irak en de buitenwereld.

Ook praat Turkije met de Iraakse regering in Bagdad over mogelijke militaire maatregelen. De Iraakse chef-staf, luitenant-generaal Othman al-Ghanmi, ontmoette zijn Turkse ambtsgenoot, generaal Hulusi Akar, in Turkije om de kwestie te bespreken.

"Het belang van de instandhouding van de Iraakse territoriale integriteit en politieke eenheid werd wederom benadrukt", liet het Turkse leger in een verklaring weten over die ontmoeting.

Maandag begon het Turkse leger met een militaire oefening in de buurt van de Iraakse grens. Volgens bronnen binnen het leger duurt die tot 26 september - een dag na het voorgenomen Koerdische referendum.

Separatisme

De Turkse staat is al decennia verwikkeld in gewapende strijd met de Koerdische PKK. Turkije heeft de meest omvangrijke Koerdische minderheid van de regio en vreest dat een onafhankelijke Koerdische staat in Noord-Irak zal dienen als inspiratiebron voor Koerden met separatistische sympathieën in eigen land.

Turkije en Irak zijn niet de enige landen die willen voorkomen dat het referendum plaatsheeft. Onder meer Iran en VS hebben ook protest aangetekend, en ook de VN heeft de Koerden gevraagd voorlopig van de volksraadpleging af te zien.