Dit wordt het nieuws: Verkiezingen Duitsland, lastige duels Ajax en PSV

Verkiezingen in Duitsland

Duitsland gaat naar de stembus om een nieuwe Bondsdag te kiezen. Naar verwachting zal de CDU van de huidige Bondskanselier Angela Merkel de meeste stemmen krijgen en blijft Merkel ook de komende vier jaar aan de macht. Vernieuwend dit keer is dat er een grote kans bestaat dat de Alternatieve für Deutschland voor het eerst in het parlement terechtkomt.

Lastige wedstrijden voor Ajax en PSV in Eredivisie

Voor Ajax en PSV staan er lastige wedstrijden op het programma in de Eredivisie. De Eindhovenaren gaan op bezoek bij FC Utrecht, dat maar drie punten minder heeft dan de ploeg van trainer Phillip Cocu. Ajax wacht in de Arena Vitesse en dat is met twaalf goals de productiefste Eredivisieclub. De andere drie wedstrijden van de zondag zijn FC Groningen-FC Twente, AZ-Excelsior en VVV-PEC Zwolle.

Zwitsers stemmen over voedselveiligheid en pensioenen

In Zwitserland mogen burgers opnieuw naar de stembus voor een referendum. Ze mogen zich onder meer uitspreken over een hervorming van de pensioenen. Dit gaat onder meer om een verhoging van de pensioenleeftijd van vrouwen van 64 naar 65 jaar. Ook wordt er meer flexibiliteit voorgesteld, waardoor pensionering tussen 62 en 70 jaar makkelijker moet worden.

En verder:

- Is er een manifestatie in de buurt van Amelisweerd tegen de uitbreiding van de A27.

- Stellen internationale organisaties in Den Haag, waaronder het Vredespaleis, Unicef en het Huis van Europa, hun deuren open voor het publiek.

TV-Tip: The Durrells

21.00-22.05 uur - BBC First: Terwijl het op Corfu voor de Durrelletjes financieel nog steeds sappelen is, gloort er voor Louisa tóch romantische hoop aan de horizon. Er wandelt namelijk een leuke Britse man over het eiland: Hugh Jarvis. De vraag is echter of Louisa klaar is voor een nieuwe vlam, aangezien haar huwelijk met Sven al op de klippen liep voordat het ja-woord was uitgesproken.

Weer:

In de ochtend is er eerst nog kans op wat bewolking en mist. In de loop van de ochtend trekken de mist en de bewolking in het zuiden en westen weg, terwijl het in het oosten nog wat langer bewolkt kan blijven. Later op de dag komt de zon er op meer plekken bij. Het wordt 17 tot 22 graden.

