Londense politie arresteert minderjarige om aanslag in metro

Dat meldt de BBC. De jongen werd rond middernacht (lokale tijd) aangehouden in de wijk Thornton Heath, in het zuiden van Londen.

De politie pakte woensdag in Newport (Wales) nog twee mannen van 48 en 30 jaar op die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de aanslag afgelopen vrijdag. Dinsdagavond werd in Newport al een 25-jarige man aangehouden en zaterdag arresteerde de politie een 21-jarige man in Hounslow en een 18-jarige man in Dover.

De autoriteiten stelden al eerder er rekening mee te houden dat meerdere mensen verantwoordelijk zijn voor de aanslag.

Explosief

Door de ontploffing met een zelfgemaakt explosief raakten vrijdag dertig mensen gewond. Dat gebeurde bij metrostation Parsons Green in het zuidwesten van Londen.

Volgens de politie is een "geïmproviseerd explosief" (IED) gebruikt, dat eenvoudig en goedkoop was. Geen van de gewonden verkeert in een ernstige of levensbedreigende toestand.