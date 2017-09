Dit wordt het nieuws: Kort geding om DNA zaak Everink, CETA in werking

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kort geding om DNA-sporen in zaak Everink

De verdachte van de moord op zakenman Koen Everink, Mark de J., probeert via de civiele rechter alsnog DNA-sporen los te krijgen van het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om genetisch materiaal dat is aangetroffen in de auto van De J. en op het lichaam van het slachtoffer. De verdediging wil de DNA-sporen laten onderzoeken, maar de strafrechter veegde dat verzoek eerder van tafel. De advocaat van De J. heeft daarvoor een kort geding aangespannen tegen de Staat.

VN-Veiligheidsraad bijeen over nucleaire programma's Noord-Korea en Iran

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties houdt een ministeriële bijeenkomst om de ontwikkeling van massavernietigingswapens te bespreken. Tijdens de bijeenkomst, aangevraagd door de Verenigde Staten, zal voornamelijk gefocust worden op Iran en Noord-Korea. Met beide landen heeft de VS een gespannen relatie, die vooral door Noord-Korea steeds verder op de spits wordt gedreven doordat het Aziatische land regelmatig rakettesten uitvoert.

Deel CETA-verdrag Canada en EU in werking

De voorlopige toepassing van CETA, het handelsakkoord tussen de EU en Canada, gaat van start. Concreet betekent dat onder meer dat 98 procent van de Canadese en EU-importtarieven worden afgeschaft. Bovendien kunnen Europese bedrijven vanaf donderdag meedingen naar opdrachten van de Canadese overheid. Nog niet alle afspraken van het handelsakkoord treden in werking. Dat kan pas nadat alle EU-lidstaten CETA hebben geratificeerd.

Duizenden Filipijnen gaan de straat op om anti-drugsbeleid president

Duizenden Filipijnen gaan de straat op om te protesteren tegen het anti-drugsbeleid van president Rodrigo Duterte. Inmiddels zijn al meer dan 3.800 mensen om het leven gekomen bij anti-drugsacties. Die acties werden door Duterte geïntroduceerd toen hij ruim een jaar geleden aan de macht kwam. Volgens

mensenrechtenorganisaties worden verdachten zonder pardon geëxecuteerd door politieagenten en doodseskaders.

En verder:

- Is de start van het oesterseizoen.

- Opent HEMA in Tilburg een vestiging met de nieuwe winkelformule.

TV-Tip: Trainwreck

20.30-23.05 uur - Net5: Het blijft lastig voor Amerikanen om comedy's te maken over relaties en seks zonder te vervallen in platte ongein. Voor Trainwreck bundelt regisseur Judd Apatow zijn krachten met Amy Schumer. En zij is net als de film: sprankelend, scherp, schuin en vooral heel grappig.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Er is donderdag wat meer ruimte voor de zon. In het noorden is het in de ochtend eerst nog bewolkt, maar later op de dag trekt de bewolking ook daar weg. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden en het wordt 18 tot 20 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg