Orkaan Maria groeit op weg naar Puerto Rico verder in kracht

De NHC verrichtte de laatste metingen met een Hurricane Hunter-vliegtuig.

Maria gaat nu af op de Britse en Amerikaanse Maagdeneilanden en Puerto Rico. Volgens het Hurricane Center wordt Maria de zwaarste orkaan ooit voor Puerto Rico. Maria was in de nacht van dinsdagochtend (Nederlandse tijd) rond 2.30 uur op zo'n 255 kilometer van het eiland verwijderd.

De gouverneur van Puerto Rico, Ricardo Rossello, riep inwoners van het eiland op om naar een officiële opvanglocatie te gaan. "Het is tijd om te handelen en een veilige plek te zoeken als u in een overstromingsgevoelig gebied of in een houten of ander kwetsbaar gebouw woont."

Puerto Rico is een Amerikaans territorium, maar maakt officieel geen deel uit van de Verenigde Saten. Het eiland heeft ongeveer 3,2 miljoen inwoners.

Bovenwindse Eilanden

Maria is dinsdagavond aan het eind van de middag (lokale tijd) voorbij Sint Maarten getrokken, op het eerste gezicht zonder al te veel schade aan te richten. Dat zei Gordon Snow, hoofdredacteur van de grootste krant op Sint-Maarten The Daily Herald, dinsdagavond tegen het Curaçaose radiostation Paradise FM. "We hebben wel wat rukwinden gehad en ook regen. Maar vergeleken met Irma was dit een regenbui."

Sint-Eustatius en Saba kregen deze keer meer wind en regen, maar het ziet er naar uit dat de schade ook daar relatief beperkt is gebleven. Dave Levenstone uit The Bottom op Saba zegt dat het eiland urenlang werd geteisterd door harde windstoten en veel regen, maar dat rond 19.00 uur (dinsdagochtend 1.00 uur Nederlandse tijd) het ergste achter de rug leek.

De eerste eilanden die dinsdagochtend direct werden getroffen door de kern van de orkaan waren de voormalige Britse kolonie Dominica en het Franse Guadeloupe. Daar werd veel schade aangericht. Op Guadeloupe kwam zeker een persoon om het leven door een vallende boom en worden er nog twee personen vermist na een schipbreuk.