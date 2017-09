Dit wordt het nieuws: Dumoulin gaat voor goud, Uitspraak in moordzaak Pfaff

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Dumoulin gaat voor goud

Tom Dumoulin gaat in het Noorse Bergen voor een gouden medaille bij het WK tijdrijden. De Limburgse specialist veroverde zondag al goud op de ploegentijdrit met Team Sunweb en hoopt woensdag op zijn eerste individuele wereldtitel. Tour- en Vueltawinnaar Chris Froome lijkt de grootste concurrent voor de winnaar van de Giro d’Italia, die tot dusver alleen WK-eremetaal (brons) veroverde in 2014.

Wedstrijden KNVB-beker

Ajax begint het bekeravontuur zonder de eigen aanhang in het Cars Jeans Stadion tegen de amateurs van Scheveningen. De Haagse burgemeester laat uit veiligheidsoverwegingen geen uitfans toe in het stadion van ADO, dat zelf in de eerste ronde van de KNVB-beker een bezoek brengt aan landskampioen Feyenoord. Bekerhouder Vitesse start met een uitwedstrijd tegen de Amsterdamse Hoofdklasser AVV Swift.

Eerste zitting zaak The Grass Company

Woensdag is de eerste zitting in de zaak die draait om de organisatie achter de coffeeshopketen The Grass Company. In totaal zeven verdachten moeten voor de rechter verschijnen. Zij worden verdacht van strafbare feiten, zoals deelname aan criminele organisatie, witwassen en belastingfraude. De dagvaarding tegen Johan van Laarhoven is voorlopig komen te vervallen omdat het OM wil kijken hoe groot de kans is dat hij aanwezig kan zijn bij de zitting.

Rentebesluit Amerikaanse centrale bank

De Federal Reserve (Fed), de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, maakt woensdag bekend of de rente wel of niet verder verhoogd zal worden. Volgens een recent rapport van de Fed wil de meerderheid van de beleidsmakers een verdere renteverhoging nog uitstellen. De inflatie in de Verenigde Staten ligt namelijk onder het beoogde niveau van bijna 2 procent. In maart en juni van dit jaar schroefde de Fed de rente wel op.

Uitspraak in moordzaak Pfaff

Het Gerechtshof in Den Bosch doet uitspraak tegen vijf personen die verdacht worden van de moord op de 49-jarige Yvon Pfaff uit Ochten. Het verbrande lichaam van het slachtoffer werd in juni 2014 in een auto in Sint-Michielsgestel gevonden. Hij was door de vrouwelijke verdachte naar een vakantiehuisje gelokt, waarna hij met een vuurwapen werd omgebracht. Zijn lichaam stopten ze in een auto die ze in brand staken. De reden voor de moord is nooit duidelijk geworden.

En verder:

- Het Nederlandse Davis Cup-team gaat de koker in voor de loting van de eerste ronde van de Wereldgroep. De equipe van captain Paul Haarhuis bemachtigde afgelopen weekend voor het eerst sinds 2014 een ticket voor het hoogste niveau van de landencompetitie, waarin het gekoppeld kan worden aan onder anderen Roger Federer (Zwitserland), Rafael Nadal (Spanje), Andy Murray (Groot-Brittannië) en Novak Djokovic (Servië).

TV-Tip: Droomhuis gezocht

22.10-23.00 uur - NPO 1: Sybrand Niessen gaat weer op zoek naar een droomhuis in 't buitenland. Woensdag doet hij dat dat met Anja en Bert. Zij hebben op dit moment nog een latrelatie, maar ze zijn hard toe aan een nieuwe stap in hun liefdesleven.

Weer:

Er ontstaat geleidelijk wat meer ruimte voor de zon al kan het lokaal ook nog wel even regenen. De wind blijft zwak en het kan zo'n 17 graden worden.

