Campagneleider Trump werd afgeluisterd op geheim gerechtelijk bevel

Dat melden CNN en The New York Times dinsdag op basis van anonieme bronnen die zijn betrokken bij het onderzoek naar de handel en wandel van Manafort. Volgens de bronnen heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie Manafort op de hoogte gesteld dat er aanklachten tegen hem zullen volgen.

Dat de voormalige campagneleider werd onderzocht was al bekend. In juli werd zijn huis in de staat Virginia binnengevallen door onderzoekers van de FBI.

Manafort was maar kortstondig Trumps campagneleider: hij trad aan in juni 2016 en werd twee maanden later gedwongen op te stappen, nadat bekend werd dat hij zakenrelaties onderhield met de pro-Russische oud-president van Oekraïne, Viktor Yanukovich.

De voormalige campagnevoorzitter en het Witte Huis hebben nog niet op de onthulling over het afluisteren gereageerd.

Rusland

De eerste keer dat een rechter toestemming gaf Manafort af te luisteren was naar aanleiding van een FBI-onderzoek dat al in 2014 werd gestart. Dat draaide om werkzaamheden die door een groep adviesbureaus uit Washington werden verricht voor de toenmalige regeringspartij in de Oekraïne. Volgens een van de bronnen van CNN kwamen daar geen belastende bewijzen uit.

De FBI hervatte het afluisteren vorig jaar als deel van het lopende onderzoek naar de mogelijke banden tussen het team van Trump en Rusland. Om gerechtelijke toestemming te krijgen, is het noodzakelijk om een concrete verdenking aan te tonen dat de persoon die wordt onderzocht optreedt ten behoeve van een buitenlandse mogelijkheid.

Onderschept

Volgens CNN raakten de onderzoekers meer geïnteresseerd in Manafort, nadat er communicatieverkeer tussen hem en Russische overheidsmedewerkers en tussen Russen onderling werden onderschept.

Rusland ontkent te hebben geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. President Donald Trump houdt ook vol dat zijn team niet met de Russen heeft samengewerkt.