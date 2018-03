De brand, de grootste in de geschiedenis van Colorado, begon op juni. Een vrouwelijke boswachter bekende zaterdag dat zij het vuur had veroorzaakt doordat zij in een bos een brief had verbrand van haar man van wie zij gescheiden leefde.

Het vuur verwoestte inmiddels 46.000 hectare en 25 huizen. Bijna mensen moesten hun huis ontvluchten.

/NIEUWSBoswachter stak brand Colorado aan (video)