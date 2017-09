Dit wordt het nieuws: Kort geding om hoogslaper, week tegen pesten van start

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vakbond komt met looneis

FNV laat maandag weten waar zij het komend jaar op wil inzetten bij de cao-onderhandelingen. Ook wordt dan de looneis bekendgemaakt. Dit jaar waren een loonstijging van 2,5 procent, meer echte banen, minder werkdruk en het eerlijk verdelen van werk de belangrijkste speerpunten.

Hoger beroep fosfaatreductie

De rechter doet maandag uitspraak in een zaak rond tientallen melkveehouders die het aantal koeien in hun bezit niet willen verminderen. Zij moeten vanwege het fosfaatreductieplan hun veestapel terugbrengen tot het niveau van begin juli 2015. Het aantal koeien is fors gestegen nadat in Nederland de melkquota werden afgeschaft, in april 2015. De boeren willen dit echter niet, omdat zij onlangs nog forse investeringen hebben gedaan. De rechter gaf de melkveehouders begin mei gelijk, maar staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) ging in hoger beroep.

Kort geding Leen Bakker

Ruim duizend klanten die menen recht te hebben op een goedkope hoogslaper eisen nakoming van de gesloten koopovereenkomst. Het bed stond voor 24 euro op de site. Volgens Leen Bakker ging het om een technische fout.

Week tegen pesten van start

De week tegen het pesten begint met dit jaar als thema 'Online pesten'. Staatssecretaris Dekker opent de week door een game te lanceren, waarmee kinderen kunnen ervaren hoeveel impact online pesten heeft. Leerlingen komen in de game in een whatsapp-groep waarin een foto van iemand wordt verspreid.

En verder:

Vindt op het strand van Scheveningen een oefening plaats van de Cavalerie Ere-Escorte ter voorbereiding op Prinsjesdag.

TV-Tip: Van God Los

21.15-22.15 uur - NPO 3: Charley wordt als puber ten onrechte beschuldigd van het seksueel misbruiken van een neefje. Zijn vader neemt het voor hem om, maar daarmee ontstaat een afhankelijke relatie. Als de twee jaren later een zakelijk geschil krijgen, besluit pa zijn zoon toch te beschuldigen van pedofilie. En dan knapt er iets bij Charley...

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Het is maandag vergelijkbaar weer. De dag begint met mist en later kunnen wolkenvelden overtrekken waar af en toe wat regen uit valt. In het noorden kan het wat langer regenen. De temperatuur blijft net als zondag steken op zo'n 16 graden met een matige wind.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg