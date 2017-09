Dit wordt het nieuws: PSV-Feyenoord eerste topper, Verstappen in Singapore

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Max in actie op GP Singapore

De Grand Prix van Singapore staat op de agenda en Max Verstappen is het hele weekend al bloedsnel. Zaterdag kwalificeerde hij zich als tweede achter Ferrari-coureur Vettel. Als de Red Bull heel blijft, maakt de Nederlander dan ook zeker kans op het podium.

PSV-Feyenoord eerste topper van het seizoen

PSV en Feyenoord spelen vanaf 16.45 uur de eerste topper van dit seizoen in de Eredivisie. De Eindhovenaren willen voor eigen publiek revanche nemen voor de nederlaag tegen sc Heerenveen van vorige week, terwijl Feyenoord zich kan revancheren na de nederlaag in de Champions League tegen Manchester City. Ruim twee uur eerder, vanaf 14.30 uur, gaat Ajax zonder steun van zijn eigen fans op bezoek bij ADO Den Haag.

WK Wielrennen

Het WK wielrennen in het Noorse Bergen begint met de ploegentijdritten voor merkenteams. De vrouwen beginnen om 12.05 uur en de mannen om 15.35 uur. Vorig jaar won het Nederlandse Boels-Dolmans bij de vrouwen en het Belgische Etixx-Quick Step - met Niki Terpstra - bij de mannen.

Uitreiking Emmy Awards

In de nacht van zondag op maandag, 2.00 uur (Nederlandse tijd), is de 69ste uitreiking van de Emmy Awards. Stephen Colbert zal de awardshow voor de eerste keer presenteren. De HBO-serie Westworld en de NBC-komedieserie Saturday Night Live zijn de grootste kanshebbers. Beide series zijn 22 keer genomineerd in verschillende categorieën.

Beslissing Davis Cup-duel Nederland-Tsjechië

Nederland moet zondag een 2-1 achterstand in het Davis Cup-treffen met Tsjechië zien om te buigen. De equipe van captain Paul Haarhuis won zaterdag het cruciale dubbelspel en mag daarom blijven hopen op een ticket voor de wereldgroep. In Sportcampus Zuiderpark in Den Haag worden zondag de laatste twee enkelduels afgewerkt.

En verder:

- Eindigt het Nederlands Theater Festival met de uitreiking van de VSCD Toneelprijzen: Louis d’Or, prijs voor beste mannelijke hoofdrol, Theo d’Or, prijs voor de beste vrouwelijke hoofdrol en de prijzen voor de beste bijdragende rollen: de Arlecchino en de Colombina en de VSCD-Mimeprijs.

- Is in Den Haag de generale repetitie van de Cavalerie Ere-Escorte ter voorbereiding op Prinsjesdag.

TV-Tip: Big Pacific

21.00-22.00 uur - Discovery Channel: Hoewel 'Pacific' vreedzaam betekent, wordt er heel wat afgeknokt in de Grote Oceaan. Zo geven bultruggen elkaar bij Hawaii op de broek om de gunst van het schaarste aantal vrouwtjes, en kiezen jonge krokodillen bij de Filipijnen het hazenpad om zo uit de greep van hun vraatzuchtige soortgenoten te blijven.

Weer:

Zondag is het vrij kalm herfstweer. De dag begint wat mistig en later op de dag kan het her en der regenen, soms met onweer. De temperatuur komt uit op zo'n 16 graden. De wind blijft zwak.

