Noord-Korea wil 'militaire machtsbalans' met VS bereiken

De verklaring volgt op de test van een middellang- tot langeafstandsraket op vrijdag. Het was de tweede raket binnen een maand tijd die over Japans grondgebied vloog.

"Ons einddoel is om een balans van echte macht te vestigen met de Verenigde Staten, zodat de leiders van de VS niet langer over een militaire optie tegen Noord-Korea durven te praten", zei de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tegen KCNA.

Naar aanleiding van de test op vrijdag lieten de Verenigde Staten weten militaire mogelijkheden te hebben om met Noord-Korea om te gaan, waarmee Washington leek aan te geven dat het geduld om diplomatie te bedrijven aan het opraken is.

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur H.R. Mcmaster zei over de herhaaldelijke Noord-Koreaanse rakettesten ondanks grote internationale druk: "Voor diegenen die hebben gezegd dat er geen militaire optie is, er is een militaire optie." Hij voegde daaraan toe dat die optie niet de eerste keuze van de regering-Trump is.

Donderdag riep de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, China en Rusland op "zelf directe actie te ondernemen" tegen Noord-Korea.

China

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde door te zeggen dat China niet de sleutel in handen heeft om de spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen. Dat is voorbehouden aan de betrokken partijen, aldus Beijing.

De Chinese ambassadeur in de Verenigde Staten, Cui Tiankai, zei vrijdag wel dat China nooit zal accepteren dat Noord-Korea over kernwapens beschikt.

China hanteert het standpunt dat sancties tegen Noord-Korea alleen effectief zijn in combinatie met onderhandelingen. Ook Rusland wil dat de VS de diplomatieke route bewandelt.