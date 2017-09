Dit wordt het nieuws: Kwalificatie GP Singapore, demonstraties Franse politie

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Kwalificatie GP Singapore

In Singapore wordt zaterdag de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag verreden. Tijdens de vrije trainingen op vrijdag reed Max Verstappen de tweede tijd op het circuit van de Aziatische stadstaat. Verstappen kwam tot 1.41.408. Daarmee was de Nederlander van Red Bull Racing sneller dan WK-leider Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes de derde tijd neerzette. De eerste tijd tijdens de vrije trainingen was voor Red Bull-collega Daniel Ricciardo, die 1.40.852 op de klokken zette.

Staking Franse politiemedewerkers

De Franse onafhankelijke vakbond voor politiemensen heeft grote stakingen aangekondigd. Veel leden van de politievakbond zullen het werk neerleggen in steden als Parijs, Lyon, Lille, Marseille en Bordeaux. Met de stakingen willen de Franse politiemedewerkers betere werkomstandigheden afdwingen. Eerder deze week waren er ook al stakingen in verschillende Franse steden. Toen gingen de Fransen de straat op om de demonstreren tegen de versoepeling van het Franse arbeidsrecht.

Vier wedstrijden in Eredivisie

In de Eredivisie worden zaterdag vier wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd tussen Excelsior, dat de laatste wedstrijden weinig te vrezen had van Heerenveen, begint om 14.30 uur. Om 19.45 staan de wedstrijden Roda JC-Willem II en NAC Breda-FC Groningen op het programma. NAC moet zich daarbij opmaken voor een lastige wedstrijd in eigen huis. De club won maar één van zijn laatste dertien wedstrijden tegen FC Groningen. De laatste wedstrijd van zaterdag begint om 20.45 uur en is die tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo.

NAVO-bijeenkomst over Balkan

Defensiehoofden van de NAVO-landen komen zaterdag bij elkaar om te spreken over de verdere implementatie van een project dat er voor moet zorgen dat de stabiliteit in het westen van de Balkan gewaardborgd wordt. Ook wordt er gesproken over de voortgang van huidige missies in bijvoorbeeld Afghanistan en Kosovo.

En verder:

- Is het de Dag van de Wilsverklaring. Op verschillende plekken in het land zijn tussen 12.00 uur tot 17.00 uur deskundige consulenten van belangenbehartiger NVVE aanwezig voor een persoonlijk gesprek op afspraak.

- Is er op de Ginkelse Heide bij Ede een herdenking van de luchtlandingen die daar 73 jaar geleden plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

- Gaat Oktoberfest van start in München.

TV-Tip: Het beste brein van Nederland

20.30-21.45 uur - NPO 1: In Het beste brein van Nederland hoef je als kandidaat niet twintig jaar in de bibliotheek te hebben verbleven om met de bokaal naar huis te gaan. In deze quiz draait het namelijk vooral om boerenslimheid en logisch nadenken. Bankzitters kunnen live meespelen.

Weer:

In de nacht van vrijdag op zaterdag kan het flink afkoelen, waarbij de temperaturen zakken tot rond de 5 graden. Zaterdag overdag is het overwegend bewolkt en er vallen regelmatig buien. Ook is er hagel en onweer mogelijk. Met een gemiddelde temperatuur van zo'n 15 graden is het fris voor de tijd van het jaar.

