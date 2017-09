'Schippers onderhandelde 155 miljoen euro van medicijnprijzen af'

Nieuwe medicijnen uit het duurste segment worden sinds 2013 niet meer standaard in het basispakket opgenomen. De minister onderhandelt eerst met de producenten over de prijs, voordat ze daar toestemming over geeft.

Sinds dat nieuwe beleid is Schippers over 24 medicijnen in gesprek gegaan, zegt ze in het FD. De uitkomst was niet één keer dat een medicijn uiteindelijk te duur was om te vergoeden.

Volgens de minister komt dat moment wel steeds dichterbij. Als je nooit nee zegt, kunnen fabrikanten vragen wat ze willen, zegt Schippers.

Bijna afgeketst

Het middel Orkambi tegen taaislijmziekte kan volgens de bewindsvrouw wel eens het eerste worden dat ze weigert in het basispakket op te nemen. De onderhandelingen met producent Vertex zijn enkele maanden geleden vastgelopen.

Het middel kost gemiddeld 170.000 euro per patiënt per jaar.