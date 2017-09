Dit wordt het nieuws: Start verhoren torenbrand, Vitesse in Europa League

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Verhoren Grenfell-brand van start

De eerste publieke hoorzitting voor de verdachten van de brand in de Grenfell Tower in Londen vindt plaats. Tijdens de brand op 14 juni kwamen zeker tachtig mensen om het leven toen de woontoren in het westen van de stad vlam vatte. Het vuur kon zich snel verspreiden door het gebruikte isolatiemateriaal. Dat materiaal was niet voldoende brandwerend. Tijdens de hoorzitting wordt er gekeken naar de oorzaak van de brand, naar de toereikendheid van de veiligheidseisen en naar de acties van de overheid voor en na de brand.

Vitesse in Europa League

Vitesse is dit seizoen de enige Nederlandse club in de Europa League. De bekerwinnaar begint zijn eerste campagne in een Europees hoofdtoernooi sinds het seizoen 2002/2003 met een thuiswedstrijd tegen het Italiaanse Lazio van Oranje-international Stefan de Vrij. Vitesse heeft nog niet eerder een groepsduel gespeeld in Europa; de vorige 44 Europese wedstrijden waren kwalificatie of knock-out.

Amsterdam spreekt over topambtenaar

De gemeenteraad in Amsterdam spreekt over een topambtenaar die is geschorst op verdenking van belangenverstrengeling en fraude. De ambtenaar was manager van de afdeling Radicalisering en Polarisatie en wordt gezien als de rechterhand van burgemeester Van der Laan. Uit rapporten, e-mails en verklaringen zou blijken dat ze niet goed zou hebben ingegrepen bij ernstige meldingen over het ronselen van Amsterdamse moslimjongeren voor het kalifaat. Bovendien zou ze bij de aanpak voornamelijk vrienden uit haar netwerk hebben ingehuurd.

Uitspraak in zaak 'beeldbuiskartel' Philips

Het Europese Hof van Justitie doet uitspraak in een onder andere door Philips aangespannen zaak over een vermeend 'beeldbuiskartel'. Philips komt samen met LG op tegen een beslissing van de Europese Commissie van 5 december 2012 waarin haar een geldboete is opgelegd voor kartelafspraken in verband met TV- en computerbeeldbuizen.

En verder:

- Begint Joost Luiten aan het KLM Open, het Nederlandse golftoernooi dat hij vorig jaar voor de tweede keer in zijn carrière won. Net als in 2016 is The Dutch in Spijk de locatie voor het KLM Open.

- Zijn er wederom Syrische vredesonderhandelingen in Astana, de hoofdstad van Kazachstan.

- Is de koning aanwezig bij het 50-jarig jubileum van Koppert Biological Systems. Het familiebedrijf richt zich op biologische gewasbescherming en verduurzaming van teelt. Ter gelegenheid van het jubileum opent de koning het informatiecentrum 'Experience Centre'.

TV-Tip: Tin Star

21.00-22.05 uur - BBC First: Wanneer het stadje Little Big Bear in de Rocky Moutains wordt overspoeld door drugsdealers, prostitutie en georganiseerde misdaad, zit er voor sheriff Jim Worth maar één ding op: keihard optreden. Niet het beste idee, want niet veel later wordt er een aanslag op zijn gezin gepleegd. Worth, behept met een gewelddadig alter ego, neemt wraak.

Weer:

Donderdag is het iets minder winderig dan woensdag. Wel kunnen er nog steeds buien ontstaan, eventueel ook met onweer. Later op de dag verdwijnt de zon steeds vaker achter de wolken en neemt de regen toe. Lokaal kan het flink plenzen. Later op de dag gaat het ook weer harder waaien, tot hard aan de kust. De maximumtemperatuur blijft steken op 16 graden.

