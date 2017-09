Dit wordt het nieuws: Presentatie nieuwe iPhones, Champions League begint

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Veroorzaker treinongeluk Dalfsen voor de rechter

De man die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte op een spoorwegovergang in Dalfsen, staat voor de rechter. De man wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijke afloop tot gevolg. De man stond met zijn hoogwerker op de spoorwegovergang en wist daar met het voertuig niet op tijd weg te komen toen een trein naderde. Deze trein botste vervolgens op de hoogwerker, waardoor deze ontspoorde. Bij het ongeval kwam de machinist van de trein om het leven.

Onderzoekscommissie overhandigt COR-rapport politie

De Onderzoekscommissie COR Politie zal haar eindrapport aan de minister van Veiligheid en Justitie overhandigen. Het onderzoek draait om de gang van zaken binnen de Centrale Ondernemingsraad (COR), waar sprake zou zijn geweest van geldverspilling tussen 2011 en 2016. Zo zouden er voor duizenden euro's aan onduidelijke facturen bestaan en zouden er op grote schaal alcohol genuttigd zijn op kosten van de politie.

Marktcijfers over huurwoningen in vrije sector

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) maken marktcijfers bekend over huurwoningen in de vrije sector. De focus zal deze keer liggen op de huurder. Wie zijn de bewoners van vrijesectorwoningen en waarom huren ze? Ook zullen de twee organisaties ingaan op belemmeringen in de doorstroming naar andere huizen en de verschillen tussen gebieden met een krappe woningmarkt en de rest van het land.

Presentatie nieuwe iPhones verwacht op Apple-event

Tijdens het Apple-event gaat de Amerikaanse techgigant naar verwachting weer enkele nieuwe producten presenteren. Onder deze nieuwe producten bevinden zich hoogstwaarschijnlijk de iPhone 8, de iPhone 8 Plus en een duurdere iPhone X. Ook wordt er gespeculeerd over een nieuwe Apple TV voor het kijken van films en series in 4K en wordt de presentatie van de nieuwe Apple Watch 3 voorzien. Het Apple-event begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Groepsduels in Champions League

Het nieuwe Champions League-seizoen begint met de eerste acht groepsduels. De meest in het oog springende wedstrijd is FC Barcelona-Juventus, terwijl ook onder meer Bayern München (met Arjen Robben) en Manchester United (met Daley Blind), en Sporting Lissabon (met Bas Dost) vanaf 20.45 uur hun eerste Champions League-duel van het seizoen spelen. De wedstrijd Barcelona-Juventus is live te zien op NU.nl.

En verder:

- Brengt de premier van Maleisië een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump.

- Komt het CBS met cjifers over de internationale handel.

- Komen de Verenigde Staten met nieuwe regels voor zelfrijdende auto's in het land.

TV-Tip: Tattoo Fixers

21.00-22.00 uur - TLC: Zonder er bij na te denken de naam van je nieuwe geliefde op je arm laten zetten, kan romantisch zijn. Maar wat als die persoon het de volgende dag uitmaakt? Dan zijn er Jay, Sketch en Alice om een leuk plaatje over zo'n kapitale blunder heen te leggen.

Bekijk hier meer tv-tips

Weer:

Er is dinsdag afwisselend bewolking en zon. Ook valt er met enige regelmaat een bui, vooral in het noorden en noordwesten van het land. Er staat een matige tot stevige wind uit het zuidwesten en het wordt tussen de 15 en 17 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg