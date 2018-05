Donner spreekt Hirsi Ali en Wilders over woning

Volgens hem hadden de drie een "goed gesprek" op het ministerie van Justitie in Den Haag. Donner heeft gezegd dat "het zoeken naar een oplossing in de vorm van een permanente woning onverkort wordt voortgezet", aldus de zegsman.

Protest

Hirsi Ali (VVD) onthulde vrijdag in NRC Handelsblad haar verblijfplaats en die van Wilders (Groep Wilders) uit protest tegen de omstandigheden waaronder ze in het geheim zijn gehuisvest. Hirsi Ali zei in de krant onder meer dat ze wil wonen op een plaats waarvan iedereen weet dat daar een bedreigd Kamerlid woont in een bewaakt huis.

De politica, die enige tijd op het zwaar bewaakte marineterrein in Amsterdam heeft doorgebracht, is het er niet mee eens dat de Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging (NCBB) haar steeds weghaalt als haar geheime adres wordt ontdekt. Volgens Hirsi Ali verbijft Wilders in een gevangeniscel op Kamp Zeist.

Plicht

Voorzitter Weisglas van de Tweede Kamer stelde vrijdag dat de overheid meer haast moet maken met het zoeken naar een zo normaal mogelijke huisvesting voor de twee Kamerleden. Vorige maand had hij al gezegd dat het de plicht van de overheid is om te zorgen dat Kamerleden een normaal leven kunnen leiden.