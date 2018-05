Lubbers treedt af bij VN (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

De 65-jarige Lubbers trad vier jaar geleden aan bij de vluchtelingenorganisatie Unhcr. Vorig jaar pleitte Kofi Annan, de secretaris-generaal van de VN, hem nog vrij na een formele klacht van een Amerikaanse vrouwelijke medewerker. Lubbers zou haar in de billen hebben geknepen. De oud-premier kreeg wel een berisping.

Vernietigend rapport

De zaak werd vrijdag weer opgerakeld, toen de Britse krant The Independent meldde dat het Bureau voor Intern Toezicht van de VN vorig jaar in een rapport een vernietigend oordeel had geveld over Lubbers. Klachten van anonieme medewerksters "duiden op een patroon van seksuele kwelling door Lubbers", citeerde de krant uit het tot dan geheime rapport.

Lubbers zou geprobeerd hebben de uitkomst van het onderzoek naar de beschuldigingen van de Amerikaanse vrouw te beïnvloeden, onder meer door een vernietigende brief over haar te schrijven. Lubbers zei vrijdag na een gesprek met Annan nog dat hij vastbesloten was aan te blijven. Het bureau van Annan liet toen al doorschemeren dat de positie van Lubbers ter discussie stond.

Stevige kritiek

Lubbers overdacht zijn positie dit weekeinde en kwam tot de conclusie dat hij zijn functie moest neerleggen. Annan krijgt in een zondag gepubliceerde brief van Lubbers nog stevige kritiek.

"Meer dan vier jaar heb ik al mijn energie gestoken in de Unhcr. De Unhcr en zijn staf waren een aanwinst voor de VN-familie. Nu, temidden van een serie problemen en voortdurende druk vanuit de media, kijkt u hier kennelijk anders tegen aan. Om eerlijk te zijn en ondanks al mijn loyaliteit, de beledigingen hebben tot een gevoel van gekwetstheid geleid en daarom treed ik af".

Wrang

Partijgenoten als premier Balkenende en CDA-fractievoorzitter Verhagen noemden het wrang dat Lubbers zich genoodzaakt ziet om op te stappen, nadat hij vorig jaar nog door Annan was vrijgepleit. PvdA-leider Bos noemt de beslissing van Lubbers "triest, maar blijkbaar onvermijdelijk.