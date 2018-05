Israël en Palestijnen kondigen bestand aan

Tegelijkertijd meldde een functionaris van de Israëlische premier dat Israël dinsdag het einde zal aankondigen van de militaire operaties in de Palestijnse gebieden. "Als de terreuraanslagen en het geweld ophouden, is er voor ons geen reden om een operatie te beginnen, want kalmte reageert op kalmte", zei de functionaris.

Commissies

De topontmoeting betekent volgens Erakat de hervatting van de officiële banden tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit. Er zijn verscheidene commissies opgericht, waarin moet worden gesproken over de uitwisseling van gevangenen.

Een akkoord over de belangrijkste struikelblokken is echter nog lang niet in zicht, zoals de afscheiding tussen de Israëlische en Palestijnse gebieden, de joodse nederzettingen in Palestijns gebied.

Witte Huis

Dit voorjaar zullen de Israëlische premier Ariel Sharon en de Palestijnse president Mahmoud Abbas een bezoek brengen aan het Witte Huis. Het tweetal is uitgenodigd door de Amerikaanse president Bush en heeft de uitnodiging geaccepteerd. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice bekend op een persconferentie in Tel Aviv.

Het is voor het eerst dat een Palestijnse leider naar Washington gaat, sinds de Amerikaanse president Bush in januari 2001 aan de macht kwam. De Verenigde Staten weigerden onder diens bewind elk contact met de voorganger van Abbas, de eind vorig jaar overleden Yasser Arafat.

Onduidelijk

Sharon bracht sinds 2001 negen bezoeken aan Bush. Het is onduidelijk of de leiders van de rivaliserende landen tegelijkertijd naar het Witte Huis komen.