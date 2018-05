België pakt snelheidsovertreders harder aan (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

Tot voor kort hanteerden de Belgen een ruime marge voor ze een bekeuring uitschreven.

Vanaf nu houdt de politie alleen nog een technische marge aan, om te corrigeren voor meetfouten. Dat betekent op de snelwegen al een prent bij 128 kilometer per uur of harder. Eerder lag de grens op 136. In de bebouwde kom is het vanaf 56 kilometer per uur raak, waar het eerst nog 67 was.

Enkele jaren geleden gold België nog als het paradijs voor jakkeraars. Nederlanders mochten vlak over de grens graag het pedaal flink indrukken.

Sindsdien is het aantal controles drastisch opgevoerd en zijn de boetes fors verhoogd. Het helpt: het aantal overtredingen neemt af en er zijn ook minder ongevallen.