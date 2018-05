ANWB: Schrap duizenden bekeuringen

Op de A13 en de A16 is volgens de ANWB de matrixsignalering niet in gebruik. Bovendien worden automobilisten na één verkeersbord niet herhaaldelijk geattendeerd op de maximumsnelheid. "De weggebruikers kunnen nergens aan zien dat er iets aan de hand is en dat een lagere snelheid is vereist", stelt de bond in de brief aan het OM. "Wij vinden het niet redelijk om van weggebruikers te verwachten dat zij in een dergelijke setting het juiste gedrag vertonen."

Het Openbaar Ministerie kon maandagavond niet reageren "omdat we de brief nog niet hebben ontvangen", aldus een woordvoerder. De politie heeft afgelopen weekeinde 5433 automobilisten betrapt die te hard reden op de snelwegen waar maar 70 gereden mocht worden. Van de 3900 passanten die zaterdag langs de radarwagen op de A16 reden, krijgen er 2830 een bon. Zondag hielen 1525 van de 3284 passerende bestuurders op de A16 zich niet aan de snelheidslimiet.

Glad wegdek

Sinds enkele weken mag er op bepaalde stukken op de snelwegen A4 (richting Den Haag voor knooppunt Clausplein), A13, A15 en op de A12 (tussen Den Haag en Zoetermeer), A16, A27 en A44 maar 70 kilometer per uur gereden worden in verband met een glad wegdek. Verkeersborden en matrixsignaleringen geven daar de tijdelijke maximumsnelheid aan. Bovendien zijn er borden waarop staat dat het wegdek glad is.

Rijkswaterstaat werkt ondertussen naarstig aan vervanging van de gladde wegdelen. De noodzaak van snelle maatregelen werd eind oktober duidelijk, toen op een dag drie ongevallen gebeurden op de A12 bij Zoetermeer. De ongevallen bleken te zijn veroorzaakt door glad asfalt in combinatie met regen.