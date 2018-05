Parlement Oekraïne stemt regering weg (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband



De presidentsverkiezingen hebben de Oekraïne in een paar weken tijd volledig ontwricht



Ook stemde het parlement in met het oprichten van een interimregering. Een zogenoemde volksregering moet het kabinet van premier Viktor Janoekovitsj vervangen.

Koetsjma

De Oekraïense president Leonid Koetsjma heeft woensdag voorgesteld de verkiezingen voor zijn opvolger volledig over te doen. Alleen een nieuwe tweede ronde tussen de kemphanen Viktor Janoekovitsj en Viktor Joesjtsjenko is een "farce", aldus het staatshoofd. "Ik zal dit nooit steunen, omdat het tegen de grondwet ingaat."

Verkiezingen

De presidentsverkiezingen hebben Oekraïne in een paar weken tijd volledig ontwricht. Escalerende ontwikkelingen lijken het op Rusland gerichte oosten en het westers georiënteerde westen steeds meer uiteen te drijven. Terwijl in het parlement woensdag een motie van wantrouwen wordt ingediend, doen internationale bemiddelaars juist een uiterste poging de twee partijen met elkaar te verzoenen.

Referendum

In de Oekraïense regio Donetsk wordt op 9 januari een referendum gehouden over meer zelfbestuur. Dat heeft het regionale parlement woensdag besloten. Het referendum stond eerst gepland voor 5 december, maar werd dinsdag voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat gebeurde op last van de gouverneur de oostelijke regio.

Die bepaalde dat een volksraadpleging pas volgende maand kan worden gehouden. De inwoners van het regeringsgetrouwe Donetsk krijgen in januari de vraag voorgelegd of Oekraïne een lossere federatie moet worden. De volksraadpleging is het gevolg van de crisis die is ontstaan na de omstreden presidentsverkiezingen van 21 december. Hieronder een overzicht van de onderwikkelingen de afgelopen maand:

31 oktober: Ondanks grootschalige fraude wint de westers georiënteerde Joesjtsjenko in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen nipt van de pro-Russische Janoekovitsj.

21 november: Tweede ronde presidentsverkiezingen. Oppositieaanhangers klagen over wijdverspreide fraude en beginnen zich te verzamelen in het centrum van Kiev. Exitpolls wijzen op een overwinning van Joesjtsjenko.

22 november: Janoekovitsj blijkt na telling van de meeste stemmen een onoverbrugbare voorsprong te hebben. Buitenlandse waarnemers bevestigen de grootschalige fraude.

23 november: Joesjtsjenko roept zich in het parlement uit tot president.

25 november: Het hooggerechtshof schort de publicatie van de officiële uitslag op, zodat de inmiddels tot winnaar uitgeroepen Janoekovitsj niet kan worden beëdigd als president.

26 november: Onder toeziend oog van buitenlandse bemiddelaars spreken Joesjtsjenko en Janoekovitsj elkaar. De oppositieleider zegt op 12 december nieuwe verkiezingen te willen.

27 november: Het parlement verklaart de verkiezingen in een symbolische stemming ongeldig.

28 november: Leiders van de oostelijke regio's dreigen unaniem zich af te scheiden als Joesjtsjenko wordt uitgeroepen tot president.

29 november: Het Hooggerechtshof bezint zich op de geldigheid van de stembusstrijd. Na Joesjtsjenko spreekt ook president Koetjsma zich uit voor nieuwe verkiezingen.

30 november: Janoekovitsj lijkt steeds meer in een isolement te raken. De oppositie breekt onderhandelingen af en zweert de druk op te voeren.

1 december: Buitenlandse bemiddelaars spreken voor de tweede keer met Joesjtsjenko en Janoekovitsj. Het parlement buigt zich opnieuw over een motie van wantrouwen tegen de regering.