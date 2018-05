Praten over Sinterklaas goed voor ontwikkeling kind

Volgens onderzoek van kinderpsychiaters stimuleert het praten over de kerstman bij kinderen de ontwikkeling van de notie van goed en kwaad. Het idee voor het onderzoek kam dr. Lynda Breen van het Alder Hey kinderziekenhuis in Liverpool, toen zij merkte dat zij betreurde dat haar eigen neven niet meer in de kerstman geloven.

Gelet op de Britse tradities is het onderzoek in het Verenigd Koninkrijk gedaan naar de kerstman. Aangenomen mag worden dat praten over Sinterklaas bij Nederlandse kinderen hetzelfde effect heeft.

Uit het onderzoek blijkt trouwens ook dat de kinderen meestal 'positief' reageren als zij erachter komen dat de kerstman respectievelijk Sinterklaas niet bestaat. Het zijn dan juist de ouders die met 'rouw' te maken krijgen.