Politici ongelukkig over oorlogstaal Zalm

GroenLinks-fractievoorzitter Halsema is "zeer ongelukkig" met de opmerkingen van Zalm. "Het is oorlogszuchtige taal en suggereert dat alles is geoorloofd. De regering moet alles doen wat binnen haar wettelijke bevoegdheden ligt, maar het komt ook aan op zelfbeheersing in je taal. Met het woord oorlog vervallen we te gemakkelijk in 'wij-zij' tegenstelingen."

Ook D66-fractievoorzitter Dittrich stelt dat het kabinet "heel secuur" moet zijn in zijn uitlatingen. "Dit zijn hele grote beelden over oorlogsdreiging, die heftige tegenreacties kunnen oproepen. Je moet niet door grove taal alle moslims over een kam scheren. Ik pleit voor beheersing in het taalgebruik, maar wel ondertussen een keiharde aanpak."

Vijand

ChristenUnie-fractievoorzitter Rouvoet wil zelf absoluut geen grote woorden gebruiken, maar noemt de uitspraken van Zalm wel onverstandig. "Het riskante van een woord als oorlog is dat het een heel beladen begrip is. Wie is dan de vijand? Het is te abstract. Dit kan leiden tot een verdere polarisatie, mensen gaan zich dan de vijand voelen."

Rouvoet zegt dat hij dinsdag, kort na de moord op Van Gogh, al mailtjes kreeg van 'fortuynisten', die opriepen om alle "islamitische fascisten en terroristen" het land uit te zetten. "Daarin wordt dan toch de suggestie gewekt dat ze moslims het land uit willen zetten."

Ook oud-premier Van Agt uitte zondag in Buitenhof kritiek op Zalm. Hij noemde de uitspraken van de vice-premier "dwaas" en zei het te betreuren "dat de regering de terminologie van de Amerikaanse president Bush heeft overgenomen over de war on terror."