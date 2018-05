Mohammed B. zwijgt (video)

Bekijk video: Modem/ Breedband

Zo wordt hij ook verdacht van poging tot moord op een politieagent vanuit terroristisch oogmerk, poging tot doodslag op een of meer voorbijgangers/omstanders onder wie politiemensen, overtreding van de wapenwet, deelname aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk en samenspanning tot moord met een terroristisch oogmerk op Van Gogh, Kamerlid Hirsi Ali en/of anderen.

Dodenlijst

De Amsterdamse hoofdcommissaris B. Welten zei dat er geen dodenlijst bestaat, zoals sommige media vrijdag hebben gemeld. Als ze daarover de beschikking zouden hebben, is het hun plicht die aan de politie te overhandigen. Hij noemde het "onjuist om hierover te speculeren".

Mohammed B. wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in het penitentiair hospitaal in Scheveningen. Zes andere mannen die worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en samenspanning tot moord op Theo van Gogh, Kamerlid Hirsi Ali en anderen vanuit een terroristisch oogmerk, worden in de rechtbank in Amsterdam voorgeleid. Twee verdachten die ook in dit verband werden aangehouden, worden vrijdag in vrijheid gesteld.

Verdachten

Volgens hoofdofficier van justitie De Wit hebben deze verdachten wel een of meer verklaringen afgelegd. Over de inhoud daarvan doet hij geen mededelingen. Uit onderzoek blijkt volgens hem wel dat zij contact met elkaar hadden.

Donderdagavond hebben er wederom doorzoekingen in het huis van B. in de Marianne Philipsstraat plaatsgevonden. Het gaat om een technisch sporenonderzoek naar contacten tussen een of meer personen.

Het Amsterdamse OM heeft overleg gevoerd met het landelijk parket en de nationale recherche, beide onder meer belast met de bestrijding van terrorisme. De Amsterdamse politie richt zich specifiek op de moord op Theo van Gogh en op de verdachten die in het kielzog daarvan in Amsterdam zijn aangehouden. Het onderzoek buiten die groep is een zaak van de nationale recherche en het landelijk parket. Dat onderzoek is gericht op mogelijke andere verdachten die zich bezighouden met terroristische activiteiten.

Krachten bundelen

Burgemeester Cohen heeft inmiddels overleg gevoerd met de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken). Zij hebben afgesproken om "de krachten te bundelen" en alle beschikbare informatie uit te wisselen. Cohen hamerde er nogmaals op dat hij als burgemeester van de stad en voorzitter van de driehoek (justitie, gemeente en politie) precies wil weten wat er in zijn stad gebeurt. Daarbij doelt hij vooral op personen die bezig zijn met recrutering voor de jihad en zich afzetten tegen de rechtsorde.