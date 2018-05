Arafat in coma (video)

Eerder had de 75-jarige Arafat al onder meer een biopsie van het beenmerg en een endoscopie ondergaan. De resultaten van de onderzoeken zijn nog niet bekend.

De Palestijnse president Arafat ligt volgens Franse medische bronnen sinds donderdagochtend in coma. Arafat reageerde niet op de medische behandeling die hij krijgt. Volgens Palestijnse zegslieden heeft hij de afgelopen 24 uur al driemaal zijn bewustzijn verloren.

Prodi

Voorzitter Prodi van de Europese Commissie sprak donderdag op een top van de Europese Unie in Brussel zijn zorg uit over de toestand van Arafat. "We hopen dat het slechts vals alarm is", aldus Prodi. Premier Balkenende van EU-voorzitter Nederland sloot zich bij die woorden aan.

Een naaste medewerker zei dat Arafat donderdagochtend al enkele uren buiten bewustzijn was. "President Arafat heeft drie keer zijn bewustzijn verloren, woensdag en in de nacht van woensdag op donderdag. Na de eerste twee keer herstelde hij weer, maar van de derde keer weten we het nog niet", aldus een van de zegslieden.

Een Franse regeringsfunctionaris zei dat Arafat "zeer ernstig ziek is" en dat de Israëlische regering is ingelicht, berichtte de tv-zender LCI. De Franse artsen hebben nog geen commentaar gegeven over de situatie van de patiënt.Arafat werd woensdag met spoed overgebracht naar de afdeling intensieve zorg van het militaire ziekenhuis Percy bij Parijs.

Bloedplaatjes

Arafat werd eind vorige week vanuit zijn woonplaats Ramallah overgevlogen naar Frankrijk voor behandeling. Hij kampt met een tekort aan bloedplaatjes. Artsen hebben inmiddels vastgesteld dat de Palestijnse president niet lijdt aan leukemie, zoals aanvankelijk werd vermoed. Wat Arafat wel mankeert, wordt nog onderzocht.

Volgens een naaste medewerker is de 75-jarige Arafat inwendig onderzocht en zijn enkele onderzoeken uitgevoerd die niets hebben opgeleverd. Arafat werd woensdag al overgebracht naar de intensievezorgafdeling. Volgens de Britse omroep BBC gaan er geruchten dat dit gebeurde toen hij steeds moest overgeven en af en toe het bewustzijn verloor.

Franse artsen zeiden eerder deze week dat de behandeling aansloeg en Arafat weer aan de beterende hand was. Hij werd vorige week vrijdag opgenomen met ernstige maagklachten. Arafat heeft nog steeds geen opvolger benoemd. Waarnemers menen dat een opvolgingsstrijd ontbrandt als hij komt te overlijden.