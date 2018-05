VOLENDAM - Slachtoffers, horecabaas Jan Veerman en de gemeente Volendam-Edam ondertekenen maandagmiddag de overeenkomst over de nieuwjaarsbrand in Volendam in 2001. Volgens het akkoord koopt de gemeente de panden waarin in de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2001 veertien jongeren door brand om het leven kwamen. Veerman is de hiervan de eigenaar.