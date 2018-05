EU-commissarissen naar Turkije voor overleg over onrust en EU

Vicevoorzitter en buitenlandcoördinator Federica Mogherini en de commissarissen Johannes Hahn (Uitbreiding) en Dmitris Avromopoulos (Migratie) voeren begin september gesprekken met de Turkse regering.

Tot ongenoegen van de Turken is er sinds de verijdelde coup van 15 juli nog geen hoog bezoek geweest vanuit Europa. Wel hadden leden van het Europees Parlement, onder wie Turkije-rapporteur Kati Piri (PvdA) deze week gesprekken in Ankara, vooral over de motieven achter en mogelijke gevolgen van de couppoging.

"Niemand sprak met elkaar de afgelopen weken’’, zei Piri donderdag vanuit de Turkse hoofdstad. "Als je serieus wil worden genomen, moet je op zijn minst in gesprek komen."

Video: Dit gebeurde er tijdens en na de mislukte staatsgreep

Zorgen

De parlementsdelegatie heeft zorgen uitgesproken over de arrestaties van vermeende coupaanhangers en benadrukt dat alle maatregelen in lijn moeten zijn met rechtsstatelijke normen, aldus Piri. "Dat is duidelijk aangekomen bij de regering." Volgens haar leven vooral bij de oppositie en mensenrechtenorganisaties zorgen over de zuiveringen.

"Het vertrouwen is beschadigd doordat Europa niet volledig stelling tegen de couppoging heeft genomen en direct met kritiek kwam. Daarom was het goed om te laten zien dat we de dialoog willen aangaan", besluit de PvdA-politica.

Koenders

Ook minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) gaat begin volgende week op bezoek naar Turkije. Het is voor het eerst sinds de mislukte militaire staatsgreep medio juli dat een Nederlandse bewindsman het land aandoet.