Politie waarschuwt voor kinderontvoerder

Alle kinderen van de basisscholen van Berg en Terblijt, Vilt en Sibbe hebben vrijdag een brief mee naar huis gekregen, bestemd voor hun ouders. Daarin worden ze geïnformeerd over de twee ontvoeringspogingen. In de brief worden de ouders geïnformeerd over de maatregelen die de scholen en de politie samen hebben genomen om de dader op te sporen.

Bovendien worden de ouders opgeroepen extra alert te zijn op hun kroost en ongewone voorvallen direct te melden aan de politie.