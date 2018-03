Graf Fortuyn trekt duizenden bezoekers

Volgens een politiewoordvoerder was het wegens de drukte noodzakelijk een circulatieplan in te stellen om al het verkeer van en naar de begraafplaats in goede banen te leiden. De overlast voor het dorp Driehuis was groot. Volgens de woordvoerder heeft de drukte echter niet tot directe problemen geleid.

De politie vraagt het publiek om ook zondag zoveel mogelijk weg te blijven bij het graf van Fortuyn. De oproep houdt verband met moederdag, omdat het dan altijd al druk is op de begraafplaats. Wie naar het graf van Fortuyn wil, kan beter na het weekend gaan, zegt de politie.

De mensen kijken eerst naar de bloemen en boodschappen die bij het hek van Westerveld liggen. Dan druppelen ze langzaam de begraafplaats op. Jong en oud, gezinnen met kleine kinderen, een vrouw in een rolstoel, allemaal zijn ze naar het kerkhof gekomen waar Fortuyn onder de hoge bomen ligt begraven.

Sommige mensen komen om hem de laatste eer te bewijzen, anderen alleen uit nieuwsgierigheid. "Ik wilde hem een laatste groet brengen", zegt een jonge vrouw geƫmotioneerd. "Hier op deze plek wil ik erbij stil staan wat er is gebeurd, want het is ongelooflijk."

Een jonge man met Haags accent toont zich boos. "Wat een ellende, dit sloeg helemaal nergens op. Ik heb zoiets nog nooit gedaan, maar ik voelde dat ik hier naartoe moest. Het gaat er niet om of je wel of niet op hem wilde stemmen, dat maakt niets uit."

Andere bezoekers vallen hem bij. "Wat zit hier allemaal achter? Daar hebben wij geen weet van", zegt een vrouw. "Die dader heeft dit nooit alleen kunnen doen, misschien mocht Pim van hogerhand niet aan de macht komen", meent de man met het Haagse accent. "Ze konden hem eerst niet luchten of zien en nu wordt hij de hemel in geprezen. Dat is toch hypocriet."

Mensen halen zakdoeken tevoorschijn, omdat ze bij de aanblik van het graf hun emoties niet de baas kunnen. Sommigen leggen bloemen neer of steken kaarsen aan. Het graf is een ware bloemenzee. Alle boeketten en bloemen die mensen tijdens de tocht van Rotterdam naar Driehuis op de lijkwagen gooiden, zijn op het graf neergelegd.

Een jongen van acht jaar is samen met zijn grote broer en zijn vader naar het kerkhof in Driehuis gekomen. "Wij waren hier in de buurt met vakantie", legt de vader uit. "Ik las in de krant dat het heel dichtbij was. Ik wilde er naar toe voor de kinderen. De dood van Fortuyn heeft enorm veel indruk op ze gemaakt. We zagen het op het Jeugdjournaal." De oudste zoon: "Eindelijk was er eens iemand die voor zijn mening uit kwam. Hij zei wat hij vond. En nu is hij vermoord. Dat vind ik heel erg."

Beeldverslag

/DOSSIERFortuyn