Beeldverslag Prinsjesdag

Koningin Beatrix zwaait naar het publiek vanaf het balkon van paleis Noordeinde





Koningin Beatrix verlaat na het uitspreken van de troonrede met de Gouden Koets het Binnenhof in Den Haag





Prinses Laurentien, prins Constatijn, prinses Maxima en kroonprins Willem-Alexander in de Ridderzaal





Koningin Beatrix leest in de Ridderzaal in Den Haag de troonrede voor





Koningin Beatrix, prinses Maxima en prins Willem-Alexander lopen over de rode loper naar de Ridderzaal





Koningin Beatrix stapt voor de Ridderzaal uit de Gouden Koets, rechts prinses Maxima en prins Willem-Alexander





Militairen staan op het Binnenhof in Den Haag gereed voor de aankomst van koningin Beatrix bij de Ridderzaal





Oranjefans stellen zich dinsdagochtend op bij paleis Noordeinde in Den Haag. Men wacht hier op de Gouden Koets, die koningin Beatrix naar de Ridderzaal zal brengen





Oranjefans uit Staphorst zijn dinsdagochtend op het Binnenhof in Den Haag al in opperbeste stemming





De zetel in de Ridderzaal waar koningin Beatrix de troonrede uitspreekt





Oranjefans wachten dinsdagochtend op de Gouden Koets