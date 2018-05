Single ontevreden over seksleven

Van de ondervraagden erkent 46 procent dat zijn of haar seksleven slecht of matig is. Slechts 18 procent van de mannen en 15 procent van de vrouwen noemt het seksleven goed.

One-night-stand

Veel seks hebben de alleenstaanden niet. Van de vrouwen geeft 44 procent aan dat zij geen seksleven heeft en datzelfde geldt voor ongeveer 33 procent van de mannen. Ook van veel wisselende, losse contacten is geen sprake. Nog geen 4 procent van de mannen en 1 procent van de vrouwen heeft regelmatig een one-night-stand.

Beeldvorming

De respondenten zijn niet alleen ontevreden over hun seksleven, maar ook over de beeldvorming over singles in de media. Bijna de helft van de vrouwen en 33 procent van de mannen vindt dat er te veel aandacht wordt besteed aan de combinatie alleenstaande en een zorgeloos, spannend seksleven.