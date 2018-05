VN-gebouwen in brand na ontslag gouverneur

Honderden aanhangers van Ismail Khan - bekend als 'de leeuw van Herat' - waren de straat opgegaan om uiting te geven aan hun ongenoegen over het feit dat president Karzai hem had vervangen. De betogers schreeuwden leuzen tegen Karzai en tegen de Verenigde Staten. Zij stichtten brand in het kantoor van de VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr en in een gebouw van de VN-hulpverlening.

Het geweld kwam ondanks de aanwezigheid van honderden Afghaanse en Amerikaanse militairen in de stad. De betogers gooiden stenen naar de troepen. Ook waren er schoten te horen.

Clinch

Khan was gouverneur van Herat sinds de val van het Talibanregime in 2001. Hij heeft zich altijd weinig aangetrokken van de overheidsregels en -bemoeienis. Hij lag al jaren met de regering in de clinch over zijn weigering provinciale belastingopbrengsten over te maken aan de regering in Kabul. Herat, dat aan Iran en Turkmenistan grenst, int het overgrote deel van de in- en uitvoerbelastingen van het land.

Khan aanvaardde zaterdag zijn ontslag als gouverneur, zei hij. Maar de nieuwe baan die president Karzai hem wilde geven, het ministerschap van Mijnbouw en Industrie, wijst hij van de hand. Hij zei zichzelf niet in die functie te zien omdat hij 'een militair persoon' is, terwijl het ministerschap 'een professioneel persoon' vereist.

Zaterdagavond betoogden aanhangers van Khan ook al voor zijn terugkeer in zijn oude functie.