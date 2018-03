Doden bij brand in Algerijnse gevangenis

De mannen in een van de cellen in de Serkadji-gevangenis in de hoofdstad Algiers staken hun matrassen in brand na een incident tussen een bewaker en een van de gevangenen die zelfmoord probeerde te plegen, meldde APS.

Vervolgens staken ook gedetineerden in andere cellen hun beddengoed in brand, waardoor de brand zich uitbreidde. De brandende matrassen gaven een dikke verstikkende rook af, dat de gevangenen het leven kostte.

Het gaat om de tweede zware brand in de overvolle Algerijnse gevangenissen in minder dan een maand. Begin april kwamen twintig gedetineerden in de gevangenis Chelgoum-Laid om het leven.

Veel van de gevangenen in Serkadji zijn extremistische moslims, die ter dood zijn veroordeeld of levenslange gevangenisstraffen uitzitten wegens hun betrokkenheid bij de guerrillaoorlog. Algerije heeft sinds 1993 geen doodstraffen voltrokken.