Kamer wil rem op inzet militairen

"Het is genoeg voor het CDA. De minister van Defensie ontpopt zich steeds meer als een nieuwe Rupsje-nooitgenoeg", klaagde het Kamerlid Ormel aan het begin van het debat. Het CDA wil overigens de huidige operatie nog wel goedkeuren. Maar bij een volgend verzoek van NAVO, VN of Amerikanen, moeten de ministers Kamp (Defensie) en Bot (Buitenlandse Zaken) eerst met de Kamer overleggen voordat ze al half toezeggingen doen, aldus Ormel.

Kamp vroeg Ormel vervolgens waarom die hem zo vermanend had toegesproken. Ormel had volgens Kamp minister Bot (net als Ormel CDA'er) moeten aanspreken. Die is immers degene met de internationale contacten over militaire operaties en neemt de initiatieven voor een Nederlandse bijdrage, aldus de VVD'er Kamp.

Budget

Kamp zei dat hij een budget heeft van ruim 7 miljard euro om tegelijkertijd 3 grote operaties uit te voeren. Met 400 militairen in Afghanistan, 500 in Bosnië en 1400 in Irak zit Defensie nog niet aan haar grenzen. En zes F-16's uitsturen van de 139 die de luchtmacht heeft, is ook niet overdreven, aldus Kamp.

LPF-Kamerlid Herben vond net als het CDA dat de grenzen van wat de krijgsmacht aan kan, in zicht zijn. Herben was een beetje "narrig" geworden van de nieuwe Afghanistan-plannen van het kabinet. Ook Kamerleden van SGP en VVD vroegen zich af of Nederland nou echt al weer aan de beurt is binnen de NAVO om troepen en vliegtuigen te leveren.

Klacht

Net als Kamp relativeerde ook minister Bot van Buitenlandse Zaken de klacht van de Kamerleden. "U doet bijna alsof Nederland 50 procent bijdraagt en er verder nog een paar sukkels zijn die niet mee willen doen." Gerekend naar het aantal militairen is de Nederlandse bijdrage in Afghanistan 4 tot 5 procent van het geheel, aldus Bot.

Volgens de minister "valt het best mee" met de volgens Kamerleden "disproportionele bijdrage" van Nederland in Afghanistan. Ook andere landen als Duitsland, België, Canada, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk leveren honderden tot soms duizenden militairen. Bovendien, "Nederland is nu eenmaal in de gelukkige positie dat we Apache-helikopters hebben". .