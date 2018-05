Paniek om Grieks virus slaat over naar Nederland

In dat land zijn de afgelopen dagen drie mensen aan de gevolgen van een infectie overleden.

Het virus heeft in Griekenland tot paniek geleid. Kinderopvangcentra, scholen en universiteiten sloten uit voorzorg de deuren. Ook durfden veel mensen niet meer in het openbaar vervoer, nadat de Griekse minister van Volksgezondheid, Alekos Papadopoulos, had aangeraden drukke plaatsen te mijden.

De GGD's laten aan de verontruste bellers weten dat er vooralsnog geen reden is om niet naar Griekenland te gaan. Er is geen negatief reisadvies. Een woordvoerder van de GGD in Den Haag zegt dat de mensen wel de raad krijgen om in Griekenland extra op de hygiëne te letten.

In Madrid is donderdag een Europese gezondheidsbijeenkomst. Het onbekende virus in Griekenland staat daar op de agenda. Naar verwachting komt donderdagavond via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar buiten of op de conferentie in de Spaanse hoofdstad is besloten tot maatregelen naar aanleiding van de situatie in Griekenland.

De hotelbranche in Griekenland houdt al rekening met veel annuleringen, vooral op het eiland Kreta. Volgens de Griekse pers zijn al zeshonderd boekingen geannuleerd, ook vanuit Duitsland. De hoteleigenaars beschuldigen het ministerie van een overreactie. Op de tv zei een arts: "De verspreiding van angst is erger dan de verspreiding van het virus." Er zijn 29 besmettingsgevallen bekend.