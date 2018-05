Eerste ronde presidentsverkiezingen in Frankrijk

De verwachting is dat de strijd zal gaan tussen de gaullistische president Jacques Chirac en de socialistische premier Lionel Jospin. Volgens de peilingen zullen zij elk in de eerste ronde niet veel meer dan 20 procent van de stemmen behalen, maar dat zal voldoende zijn om tot de tweede ronde door te dringen.

Van de overige kandidaten lijken de extreem-rechtse Jean-Marie Le Pen, de trotskiste Arlette Laguiller, de linkse nationalist Jean-Pierre Chevènement en de liberaal François Bayrou de meeste stemmen te gaan krijgen.

Le Pen, die voor de vierde keer meedoet, kreeg bij de vorige presidentsverkiezingen, in 1995, meer dan 15 procent van de stemmen. Hij profiteert er mogelijk van dat de onveiligheid in vooral de steden het belangrijkste thema in de verkiezingsstrijd is geweest.

Laguiller is voor de vijfde achtereenvolgende kandidaat en eist onder meer een ontslagverbod van werknemers en opheffing van het bankgeheim van ondernemingen. Chevènement is in augustus 2000 uit de regering-Jospin gestapt, omdat hij het niet eens was met een regeringsvoorstel om Corsica een grote mate van autonomie toe te kennen.

De president wordt bij deze verkiezingen voor het eerst voor een termijn van vijf jaar gekozen. Bij vorige presidentsverkiezingen stond een ambtstermijn van zeven jaar op het spel.