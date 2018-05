Problemen met Concorde

Dit blijkt uit een verhaal in de Britse krant

Daily Mirror

Een woordvoerder van British Airways zei tegen de krant dat de veiligheid van de passagiers niet in gevaar is geweest en dat de piloot precies heeft gedaan wat hij moest doen. Oorzaak van het probleem zou een plotselinge en onverklaarbare toename van het motorvermogen zijn.

Tweede keer

Het was de tweede keer in korte tijd dat er problemen waren met een Concorde van British Airways. Op 15 maart zag een piloot van de maatschappij zich genoodzaakt de start af te breken wegens een probleem met een van de motoren. Aan boord van het toestel waren toen talloze prominenten die op weg waren naar de trouwerij van Liza Minnelli of naar de parade ter gelegenheid van St. Patricks Day in de Verenigde Staten.

De Engelse krant The Times betitelde dat incident als "het ernstigste sinds de Concordes in november weer de lucht ingingen". Enkele maanden daarvoor zou zich ook al een dergelijk probleem hebben voorgedaan. Een woordvoerder van British Airways zei toen tegen de krant dat het probleem niets te maken had met de vernieuwingen en verbeteringen die vorig jaar aan de Concorde-toestellen zijn aangebracht.

De supersonische vliegtuigen van British Airways en Air France stonden zestien maanden aan de grond, nadat in juli 2000 vlakbij de luchthaven Charles-de-Gaulle ten noorden van Parijs een Concorde van Air France was neergestort. Alle 113 inzittenden kwamen hierdoor om het leven.

/DOSSIERConcorde crash