Waterstand Friese polders zondag weer op normaal peil

Behalve het Woudagemaal in Lemmer draait in Stavoren hetHooglandgemaal. Verder zijn de sluizen van Roptazijl, Zwarte Haanen de Tongerdielen in werking gezet om het water in het noordelijkkleigebied te laten zakken. Inmiddels is in dit gebied het watergedaald.

Het Woudagemaal in Lemmer draait overigens niet op volle kracht,omdat een van de stoommachines in reparatie is. Het gemaal is voorhet publiek gesloten.

De woordvoerder van het waterschap zegt dat er geen beleid tebaseren is op het weer van afgelopen dagen. "We hadden te makenmet zeer plaatselijke buien, die tropisch van karakter waren. Opdit moment doen we er alles aan om het water te laten zakken. Meerkunnen we niet doen."

In Delfland was de situatie zaterdag weer onder controle.Vrijdag was er op sommige plekken wateroverlast door hevigeregenval. Overtollig water is geloosd en het boezemwater is onderhet normale peil gebracht, aldus het Hoogheemraadschap Delfland.