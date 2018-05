Spooren gaat in hoger beroep

De rechtbank veroordeelde de voormalige financieel directeur van PSV vorige week tot twee jaar en drie maanden cel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. De rechters oordeelden dat de 40-jarige Spooren onder meer schuldig is aan ontucht met minderjarige jongens in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven.

De straf van de rechtbank was hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM), die achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk had gevorderd. De rechtbank gaf Spooren ook een deel van de straf voor een poging tot zware mishandeling, omdat hij onveilige seks zou hebben gehad, hoewel hij wist dat hij HIV-besmet was.