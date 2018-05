Bejaarde Amerikaan 'te oud voor executie'

Hubbard is tweemaal schuldig bevonden aan de moord in 1977 op een 62-jarige vriendin van hem, op wie hij drie kogels afvuurde en die hij vervolgens beroofde. In de jaren '50 werd hij al eens gevangen gezet wegens doodslag.

De executie staat voor aanstaande donderdag gepland. Als Hubbard daadwerkelijk een dodelijke injectie krijgt toegediend, dan is hij de oudste persoon die in de Verenigde Staten is geëxecuteerd sinds 1941.

De verdediging probeert de executie te voorkomen. Psychologisch en lichamelijk onderzoek heeft uitgewezen dat Hubbard lijdt aan dementie, hepatitis en tal van andere medische problemen. "We vinden dat hij eigenlijk gewoon te oud is", aldus de advocaat Alan Rose.

De Coalitie voor Afschaffing van de Doodstraf is dat met hem eens. "Zelfs voor iemand die voor de doodstraf is, is het moeilijk om te begrijpen welk doel er wordt gediend met de executie van James Hubbard", zegt een woordvoerder van de actiegroep.