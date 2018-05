Doden bij treinongeluk Turkije (video)

Bekijk video:

Modem/ Breedband

Aanvankelijk meldden functionarissen dat 139 inzittenden van de expresstrein die onderweg was van Istanbul naar Ankara waren omgekomen. Dat werd later echter weer teruggebracht. "Als meer dan een bron probeert het aantal doden en gewonden vast te stellen, kan dat overdreven worden", aldus het hoofd van het crisiscentrum.

Kinderen

Veel van de slachtoffers zijn kinderen, zo meldde het tv-station CNN Turk. Het liet beelden zien van hulpverleners die bebloede, huilende kinderen naar een ziekenhuis brengen. Een journalist sprak van een bloedbad. "Overal liggen mensen", aldus een verslaggever van het televisiestation NTV.

Tientallen reizigers raakten bedolven onder de brokstukken van vier gekantelde wagons. De trein was met 234 passagiers helemaal vol.

Mechanische fout

De hogesnelheidstrein was bijna twee uur onderweg toen het ter hoogte van de noordwestelijke stad Pamukova in de provincie Sakarya ontspoorde. Volgens functionarissen is het ongeluk mogelijk veroorzaakt door een mechanische fout. Deskundigen bekritiseerden direct het versleten en in geldnood verkerende spoornetwerk van Turkije De bewuste trein was pas vorige maand in gebruik genomen en moest de reistijd tussen de metropool Istanbul en Ankara bekorten tot vijf uur. Deskundigen waarschuwden dat het spoor niet geschikt was voor een hogesnelheidstrein.

Onderzoeken

De directeur-generaal van de spoorwegen ontkende dat het traject onveilig was. Ook Erdogan zei dat voor de opening van het spoor alle benodigde veiligheidsonderzoeken waren verricht. De premier bezocht de plaats van het ongeluk enkele uren na de ontsporing. Medewerkers van de spoorwegen verklaarden dat de trein op de plaats van het ongeval een snelheid had tussen de 75 en 80 kilometer per uur.

Het spoor is niet een veel gebruikt vervoermiddel in Turkije. De meeste mensen reizen via de weg of met een vliegtuig. Turkije wordt wel geregeld opgeschrikt door ernstige busongelukken met veel doden.

Media

De Turkse nieuwsmedia hebben vrijdag uitgehaald naar de regering vanwege de treinramp. Zij stellen de regering verantwoordelijk omdat die ondanks waarschuwingen van deskundigen dat het treinspoor daar niet geschikt voor was toch een hogesnelheidstrein op het traject liet rijden.

'Seriemoord'

"Seriemoord" schreef de krant Hurriyet. "Ze stierven voor een show", kopte Milliyet. Een columnist in Hurriyet vroeg zich af of minister van transport Binali Yildirim nog wel kan aanblijven. Bij het ongeluk, dat gebeurde bij het dorp Mekece in het noordwesten van het land, vielen naast de 36 doden zo'n zestig gewonden.