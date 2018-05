Tientallen doden door mijnongeluk Oekraïne

Toen het ongeluk gebeurde waren 48 mijnwerkers aan het werk, bijna een kilometer onder de grond. Twaalf kompels hebben zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Na de ontploffing brak brand uit. Een woordvoerder van de mijn zei dat er nog overlevenden diep in een mijnschacht vastzitten, maar dat er weinig hoop is.

Hulpverleners worden in hun werk belemmerd door de dichte rook en doordat gangen zijn ingestort. In Oekraïne gebeuren vaak ongelukken in mijnen. Het is het ergste incident in twee jaar.

Er is een justitieel onderzoek begonnen. Voorzitter Voljnets van de mijnwerkersvakbond heeft verklaard dat de mijnexploitant het niet zo nauw neemt met de veiligheidsregels.