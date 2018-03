Asielzoekerscentrum Tilburg sluit deuren na enquête

Het centrum gaat in juli volgend jaar dicht. De sluiting betekent niet dat Tilburg geen asielzoekers meer opvangt. Het gemeentebestuur gaat op zoek naar een nieuwe locatie. Wellicht kiest zij voor twee kleinere locaties in de stad. Dat geeft mogelijk minder overlast in een buurt, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Commotie

In Tilburg-Noord ontstond drie maanden geleden commotie toen de gemeente bekend maakte dat werd overwogen om het azc langer open te houden. Met de bewoners was afgesproken dat de opvang maximaal vijf jaar in hun wijk zou blijven. De gemeente Tilburg wilde onderzoeken of de periode kon worden verlengd.

Volgens de woordvoerder waren in de buurt geluiden te horen dat bewoners het centrum wilden behouden. De uitslag van de enquête bewijst het tegendeel. Van de 3084 formulieren werden er 1930 ingeleverd: 63 procent. Daarvan is 79,9 procent voor sluiting.