VS bombarderen opnieuw Fallujah

Het was de vijfde luchtaanval in twee weken op deze stad.Voorheen was Abu Musab al-Zarqawi steeds het doelwit. Hij isvolgens het Amerikaanse leger de leider van al-Qaeda in Irak. DeAmerikanen bevestigden de aanval, maar refereerden dit keer nietaan Al-Zarqawi.

"Ik zag acht lichamen eruit worden getrokken", zei AmerHassan, terwijl hij in de puinhopen zocht naar meer slachtoffers.Tientallen vrijwilligers speurden in de resten van het verwoestehuis in Shuhada. In deze wijk hebben de Amerikanen al eerderschuilplaatsen van Al-Zarqawi bestookt.

Saddam Hussein

Het verzet wordt volgens The New York Times van maandag gesteunddoor familie van Saddam Hussein. Een netwerk van enkele neven vande ex-president zijn actief betrokken bij de opstand. De krantbaseert zich op Amerikaanse regeringsbronnen en Irakezen.

De familieleden opereren vooral vanuit Syrië en Jordanië. Eenbelangrijke rol speelt volgens The New York Times Fatiq Suleimanal-Majid. Deze neef van Saddam Hussein is een voormalige officiervan de Iraakse veiligheidsdienst en zou vorig jaar naar Syrië zijngevlucht.

Verdachte geldstromen

Het netwerk is recent ontdekt door Amerikaanseinlichtingendiensten die de neven op het spoor kwamen doorverdachte geld- en goederenstromen te volgen. Wel blijven deAmerikanen ervan overtuigd dat een groot deel van het verzet buitende clan van Saddam Hussein omgaat.

De Iraakse interim-premier Iyad Allawi dreigt intussen met hetbombarderen van buurlanden als zij opstandelingen een vrijedoorgang naar Irak blijven verschaffen. Minister van BuitenlandseZaken Hoshiyar Zebari betichtte zondag Iran en Syrië ook al van hetsteunen van opstandelingen.

Bombardementen

Allawi zei tegen de tv-zender al-Hurrat dat buurlanden bijdragenaan de instabiliteit in zijn land. Als zij hun grenzen niet betergaan bewaken, zal hij Washington vragen om bombardementen op dezelanden uit te voeren. De kans dat de Verenigde Staten hierop ingaanis zeer klein.

De regering-Allawi heeft maandag voor een tweede keer depresentatie uitgesteld van een nieuwe veiligheidswet om de opstandte breken. Ondanks de vertraging zei minister Zebari dat de wetspoedig wordt geïntroduceerd. Verder wordt de doodstraf opnieuwingevoerd en komt er een amnestieregeling voor rebellen, aldus debewindsman.

Geweld

Intussen duurt het geweld voort. In Basra kwam een Irakees om enraakten vier anderen gewond toen een aanval met mortieren op eenregeringsgebouw fout ging. De projectielen troffen nabijgelegenhuizen.

Nabij Kerbala kwamen twee Iraakse burgers om en raakten ervier gewond bij een schietpartij, nadat een bom in de buurt van eenmilitair konvooi was ontploft. En in As-Samawah, waar Nederlandsemilitairen zijn gelegerd, viel een gewonde na een explosie.